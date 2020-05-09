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بسبب كورونا.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسكندرية

السبت 09/مايو/2020 - 04:06 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم، السبت، إلى محافظة الإسكندرية في جولة تفقدية لمستشفيات "صدر المعمورة، حميات الإسكندرية، ومستشفى كوم الشقافة".

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الجولة تأتي استكمالًا لجولات الوزيرة المستمرة لمتابعة تطوير ورفع كفاءة تلك المستشفيات، بحيث تقدم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي. 

وأشار إلى أن الوزيرة سوف تبدأ جولتها بمستشفى صدر المعمورة للوقوف على أعمال التجهيزات ورفع كفاءة المستشفى، وتتابع جولتها بتفقد مستشفى حميات الإسكندرية ثم مستشفى كوم الشقافة، وستتضمن جولة الوزيرة تفقد أقسام وأدوار المستشفيات المختلفة والسعة السريرية بكل مستشفى، مضيفًا أن الجولة سوف تشمل أيضًا متابعة سير العمل والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمة الطبية المقدمة لهم.

وتابع المتحدث الاعلامي لوزارة الصحة، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر والبالغ عددها ٣٤ مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية، سيتم على 3 مراحل تباعًا من خلالها يتم رفع كفاءة شبكة الغازات وأعمال السباكة والكهرباء والصرف الصحي والدهانات بكل مستشفى وإمدادها بأجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى تبني مبادرة للتشجير والمساحات الخضراء بتلك المستشفيات، مضيفًا أن ذلك يتم بالتوازي مع الحفاظ على تقديم الخدمة الطبية لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة في أقرب وقت ممكن وتسليمها، كما أكد أيضا أنه جاري تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة تابلت بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيًا.

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