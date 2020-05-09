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ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة نجم الفريق

السبت 09/مايو/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، عن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، بكسر في مفصل القدم اليمنى.

وبحسب "راديو إسبانيا"، فإن لوكا يوفيتش يتدرب بشكل يومي في منزله، لكنه لا يملك الحافز لذلك، بسبب عدم وجوده على مقاعد البدلاء في معظم مباريات ريال مدريد.

وقال البيان الرسمي لريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني: "بعد الاختبارات التي تم إجراؤها اليوم على لوكا يوفيتش من جانب الخدمات الطبية، تم تشخيصه بالإصابة بكسر في المفصل في عظم القدم اليمنى، وفي انتظار التطورات".

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب لوكا يوفيتش، الذي سترتبط عودته بمدى تعافيه.

ومن جانبه أفادت صحيفة "ماركا", الإسبانية، أن يوفيتش سوف يغيب لعدة أسابيع عن ريال مدريد.

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