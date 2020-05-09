أحمد مجدي يطلب المساعدة من صديقته للرجوع لحبيبته

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انطلقت اليوم الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



حاول زياد للوصول لملك "ياسمين صبري" ، لكنه لم يعرف لها طريق، فذهب لشرين "سارة الشامي" صديقتها، طلب منها أن تدله على الطريق وتساعده، بعد رفض أهل ملك الرد على مكالماته الهاتفية، لكن رفضت شرين بسبب ما فعله بها للمرة الثانية، أقسم لها أنه تغير ولكن هي رفضت الحديث معه.



غضب زياد وقام بالإتصال بمدحت "دياب" زوج مريم شقيقة ملك، طلب منه أن يقابله، وافق مدحت وقابله وطلب منه زياد بأن يخبره عن مكان ملك، بعد نقاش طويل أخبره، ذهب إليها.







يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.







كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.