زوج هبة مجدي يكتب لها كل ممتلكاته بعقود رسمية

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انطلقت أمس الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



استمرت هبه مجدي "مريم" في ذلها لزوجها دياب "مدحت"، بعدما هدته بالصور التي تمسكها عليه أثناء عملية تجارة المخدرات، فطلب منها مدحت أن ترحمه، تعطيه الصور التي تمسكها عليه، فوافقت ولكن خيرته بين حياته وماله.



فاختار مدحت حياته، فطلبت منه أن يكتب لها الفيلا والمعرض باسمها، حتى لا تبلغ عنه الإبلاغ عنه أو تحبسه، فاستجاب مدحت لطلاباتها ووثق لها كل ممتلكاته بعقود رسمية، انتهت الحلقة بعودة "ملك" إلى عملها، بعد فترة إجازة، وقبولها عرض "كريم" بالارتباط به.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.





كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.



