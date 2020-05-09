بديع أبو شقرا لـ"الفجر الفني": قصدت استفزاز الجمهور في "بردانة أنا" حتى لايتم التعاطف مع المجرمين.. "بالقلب" مسلسل حساس.. أرفض الظهور ببرامج المقالب (حوار)

لـ"الفجر الفني"

في البداية.. كيف أتقنت تفاصيل هذه الشخصية الصعبة في بردانة أنا؟



كيف وجدت ردود أفعال الجمهور على الشخصية بعد استكمال عرض العمل لاسيما بعد فترة من التوقف؟



تقدم لنا شخصية باسم المجرم.. حدثنا عن الصعوبات التي واجهتك في تجسيدها؟



قرأت تغريدة لأحد معجباتك تقول من خلالها أن الشخصية بالتأكيد أرهقتك نفسيًا .. هل بالفعل حدث ذلك؟



وماذا عن مشاركتك في بالقلب.. ما الجديد الذي تقدمه لجمهورك من خلال العمل؟



الجمهور بعد ظهورك لأول مرة بالعمل اتهموك بقتل ناهي.. هل سنرى مفاجآت وتطورات بالشخصية خلال الحلقات المقبلة؟



حدثنا عن تحضيراتك الفنية المقبلة.. هل تستعد لأعمال جديدة بعد رمضان؟



ماهي الأعمال الدرامية التي لفتت انتباهك خلال رمضان؟



هل تتابع برنامج رامز جلال هذا العام؟ وما رأيك في برامج المقالب الذي يقدمها؟



إذا كنت أحد ضحايا رامز هذا العام.. كيف سيكون رد فعلك؟ وهل ستسامحه أم ستقاضيه؟



وما رأيك في الدراما المشتركة.. هل بالفعل تؤثر على قوة العمل كما يرى البعض أم لديك رأي آخر؟



ما هي الشخصية التي تتمنى تجسيدها ولم يحالفك الحظ بعد؟











اشتهر بتجسيد الأدوار الصعبة التي تعتمد على القدرات التمثيلية الاحترافية ونجح في أن يبرهن على تعدد مواهبه بأكثر من عمل بشهادة الجمهور والنقاد، وها هو يحتل السباق الدرامي الرمضاني بوجهي الخير والشر وحقق نجاحات منقطة النظير، حديثنا عن الفنان اللبناني بديع أبو شقرا.وكانهذا الحوار الخاص مع بديع أبو شقرا والذي فتح لنا خزائن أسراره وتحدث عن نجاحه في بالقلب وبردانة أنا، وإلى نص الحوار..شهد لبنان عدة حوادث أليمة مؤخرًا، ساعدتني في معرفة رد فعل الناس على الشخصية العنيفة الإجرامية والتي كانت تعاني من مشاكل نفسية في الطفولة، واستطعت من خلال وجهة نظرهم أن أكون فكرة عن هذه الشخصية وطريقتها، ثم من وجهة نظري أنا، وجمعت بين كل وجهات النظر، حتى أقدم الدور بعدة خطوط أولًا الخطوط الأليمة وبعدها الخطوط المجرمة ثم الخطوط الكوميدية والتي رسمت الابتسامة حتى تكون الشخصية كاملة.كان رد فعل الجمهور عبارة عن نفور واستفزاز من الشخصية، وكان هدفي هو استفزازهم حتى يتم كسر حاجز الخوف عندهم ويتم التحدث عن هذه الشخصيات المجرمة، ولمست أيضًا نوعًا من التعاطف مع الظروف النفسية التي عانت منها مثل هؤلاء الأشخاص العنيفة في طفولتهم، وكان المهم عندي أن هذا التعاطف لايعطي أي مبرر للتصرفات الاجرامية ولذلك فالمشاهد تضمنت العنف لآخر لحظة حتى لانعطي أو نسمح بأي تعاطف.الإرهاق والتعب خلال التصوير، لأنه يستمر لساعات طويلة وسط مجهود كبير جدًا ناهيك عن التعب الجسدي الناجم عن تجسيد هذه الشخصية التي تتطلب مشاهدها توتر وعنف وحالات هجومية عصبية وأيضًا كنت أصور مع أطفال خلال المشاهد وكنت أتخوف من ان يولد بداخلهم شعور الخوف والنفور مني ولذلك كنت ألعب معهم ونغني سويًا بعد الانتهاء من التصوير.نحن كممثلين محترفين نكون مستعدين للتعامل مع مثل هذه الأدوار ونعلم جيدًا كيف نتعمق في الشخصية ونخرج منها ونفصل بين التمثيل والحقيقة، وبالتأكيد أصابتنا بالإرهاق ولكن لم تسبب تعب نفسي.بالقلب هو مسلسل حساس جدًا وبالفعل هي دراما من القلب للقلب، والكاتب طارق سويد إنسان رقيق وفرغ كل الشغف الموجود بداخله في جمل ونص هذا العمل، وأهم شئ أنه مسلسل لايلعب على عواطف الجمهور حتى يتابع القصة ولكنه يناقش قضية حقيقية، وأنا واحد من الفنانين لا أعتمد على عواطف الجمهور لكي يتابعني.رد فعل الجمهور في أول الحلقات كان طبيعي، فهذا شخص ظهر فجأة لرد الجميل لاحتمالية تورطه فيما حدث بالصدفة ولكن الأحداث تتطور وتأخذنا لمجال آخر، وهذا يعلمنا ألا نحكم بشكل ظاهري على الأمور.أشارك في مسلسل من الآخر خلال الماراثون الرمضاني ولكن بسبب أزمة فيروس كورونا تأجل التصوير، وهو من إنتاج شركة الصباح، وهو مسلسل واقعي يناقش العلاقات الاجتماعية في ظل الظروف الحالية، ويضم عدد كبير من النجوم ومنهم معتصم النهار وريتا حايك ورولا حمادة وكوكبة أخرى من كبار الفنانين.لم يسمح لي الوقت لمتابعة أي أعمال درامية هذا العام، ولكن بالتأكيد لاحقًا سأتابع كل المسلسلات، وكنت أتمنى أن نبدأ في التصوير منذفترة طويلة حتى يكون لدينا وقت للراحة في رمضان.بطبيعتي لا أحب البرامج التي تعتمد على المقالب، أحب برامج التحديات ولكن المقالب لاتستهويني، وعلى القائمين عليها الانتباه جيدًا حتى لايتعرضوا لخصوصيات الناس أو وضعهم في موقف محرج أمام الجمهور لأن من الأفضل أن نضحك على الموقف وليس على الشخص نفسه حتى لايندم بعد ذلك الفنان على المشاركة.هذه البرامج لاتستهويني ولم أشارك فيها، وإذا حدث وشارك الفنان بها عليه أن يتقبل كل ماسيحدث ولايظهر يسب ويشتم ويعترض لأنه وافق من البداية على الظهور بها.الدراما المشتركة لها إيجابيات كبيرة وهي مشاركة بين الشعوب بمختلف الجنسيات وتجعل الأعمال الدرامية المشتركة تتسم بالواقعية، ولكن الخطر بالأمر أن يكون الهدف في هذا العمل المشترك تسويقي أو لهدف إنتاجي ونفقد من منطق وجود هذه الشخصية خلال الأحداث.لايوجد شخصية بعينها أمامي حاليًا وأريد تقديمها وذلك لأن الإنسان تختلف رغباته من مرحلة لأخرى، فقبل بردانة أنا لم يخطر على بالي أن أقدم هذه الشخصية ولكن الأمر يعتمد على الأعمال التي تعرض علي وهل أشعر بشغف تجاهها أم لا.