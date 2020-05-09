أبرز أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "فرصة تانية"

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انطلقت اليوم الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



بدأت الحلقة بذهاب ياسمين صبري "ملك" للمستشفى، بعد الفضيحة التي سببتها لها آيتن عامر "ريهام " في حفل خطبتها، حيث قالت ريهام للمعازيم أن زياد زوجها السابق، فتذكرت ملك وجهه ريهام، ثم تذكرت حياتها قبل الحادثة ومافعله زياد فيه.



فقدت ملك وعيها، فأخذها أهلها إلى المستشفى، فخضعت لجلسات علاج نفسي من جديد، قرر والد ملك بأن يغير عنوان منزله حتى لا يصل زياد لملك مرة آخرى، فقضوا فترة كبيرة في منزل شقيقه.





عندما ترك زياد "أحمد مجدي" منزل ملك "ياسمين صبري" ، قام بالإتصال على ريهام "آيتن عامر" وقال لها إذا لم تتركي حياتي فسوف أقتلك، ماذا تريدي مني، أنا لا أحبك أتركيني، ردت عليه ريهام قائلة لم أسمح بأن يأخذك أحد مني، وإذا أخذتك ملك مني سأتلها.





إنتهت المكالمة، عاشت ريهام حالة من الفرحة وقامت بتشغيل أغاني وصارت ترقص من الفرحة، بسبب ما فعلته من فضيحة لزياد وملك في حفل خطوبتها.



حاول زياد للوصول لملك "ياسمين صبري" ، لكنه لم يعرف لها طريق، فذهب لشرين "سارة الشامي" صديقتها، طلب منها أن تدله على الطريق وتساعده، بعد رفض أهل ملك الرد على مكالماته الهاتفية، لكن رفضت شرين بسبب ما فعله بها للمرة الثانية، أقسم لها أنه تغير ولكن هي رفضت الحديث معه.



غضب زياد وقام بالإتصال بمدحت "دياب" زوج مريم شقيقة ملك، طلب منه أن يقابله، وافق مدحت وقابله وطلب منه زياد بأن يخبره عن مكان ملك، بعد نقاش طويل أخبره، ذهب إليها.





استمرت هبه مجدي "مريم" في ذلها لزوجها دياب "مدحت"، بعدما هدته بالصور التي تمسكها عليه أثناء عملية تجارة المخدرات، فطلب منها مدحت أن ترحمه، تعطيه الصور التي تمسكها عليه، فوافقت ولكن خيرته بين حياته وماله.



فاختار مدحت حياته، فطلبت منه أن يكتب لها الفيلا والمعرض باسمها، حتى لا تبلغ عنه الإبلاغ عنه أو تحبسه، فاستجاب مدحت لطلاباتها ووثق لها كل ممتلكاته بعقود رسمية، انتهت الحلقة بعودة "ملك" إلى عملها، بعد فترة إجازة، وقبولها عرض "كريم" بالارتباط به، هنا إنتهت الحلقة.



