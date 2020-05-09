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عمر جابر يكشف عن علاقة حسن شاكوش بتعرضه للتهديد

السبت 09/مايو/2020 - 04:44 ص
عمر جابر لاعب نادي بيراميدز
عمر جابر لاعب نادي بيراميدز
الفجر الرياضي

كشف عمر جابر لاعب نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية، عن تفاصيل تلقيه تهديدات بالقتل، من قبل أشخاص مقريبن إليه كانت تربطه بهم علاقة صداقة قديمة.

 

وأوضح نجم نادي بيراميدز في مداخلة هاتفية عبر شاشة فضائية mbc مصر، أنه تعرض للتهديد بالقتل هو وأسرته، من أشخاص كانوا مقربين إليه ولكن العلاقة بينهم انتهت منذ ما يقرب من عامين، بعد ابتزاز هؤلاء الأشخاص له وطلب أموال ليست من حقهم.

 

وعن سؤال عمر جابر حول علاقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش بالقضية أجاب:"أن بعض الشائعات روجت وفهمها الناس بطريق الخطأ، وأن حسن شاكوش هو صديق لي وحاول أن يتدخل لحل النزاع القائم دون علمه بكافة التفاصيل، وطلبت منه أن لا يتدخل من الأفضل، وهو على اتصال معي بشكل يومي لمتابعة الأمر".

 

وأكمل جابر :"أن علاقتي بـ شاكوش بدأت حين كان يلعب في نادي الإسماعيلي، كان والدي وقتها كابتن محمود جابر مدرب في النادي فنشبت علاقة صداقة بيننا"، مضيفًا أنه يكبره سنًا. 


وقال جابر في تصريحاته:"أعرف أن من يطلب بحقه، يطلبه بطرق قانونية وليس غير ذلك، نحن في دولة قانون وعلينا جميعًا أن نحترم ذلك، لذلك تقدمت بكافة الأدلة التي تثبت تعرضي لهذه التهديدات والابتزاز للنيابة، والتحقيقات مستمرة". 

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