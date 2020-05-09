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عاجل.. مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم بالمنيا

السبت 09/مايو/2020 - 04:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
شهد مركز سمالوط، شمالي محافظة المنيا، حادثا صباح اليوم السبت، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 15 آخرين.

جاء ذلك نتيجة تصادم سيارة "ميكروباص"، مع "تروسيكل"، ما أسفر عن "ن. ف. خ" 52 عامًا، وإصابة 15 آخرين.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفي ومصابين، أمام قرية كوم اللوفي، بمركز سمالوط.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن تصادم سيارة ميكروباص بـ"تروسيكل"، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام، بواسطة سيارات الإسعاف، وتحرر محضرا بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثارة وتسير الحركة بالطريق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

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