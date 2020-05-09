عاجل.. مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم بالمنيا

شهد مركز سمالوط، شمالي محافظة المنيا، حادثا صباح اليوم السبت، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 15 آخرين.





جاء ذلك نتيجة تصادم سيارة "ميكروباص"، مع "تروسيكل"، ما أسفر عن "ن. ف. خ" 52 عامًا، وإصابة 15 آخرين.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفي ومصابين، أمام قرية كوم اللوفي، بمركز سمالوط.



