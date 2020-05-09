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الزمالك يرفض رحيل فرجاني ساسي في الموسم الجديد

السبت 09/مايو/2020 - 05:08 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أمل الحلفاوي

يرغب مسئولو الزمالك في الإبقاء على التونسي فرجاني ساسي، في الموسم الجديد، لذا فقد بدأ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في مفاوضات التجديد معه.

 

وينتهي عقد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صيف 2021، حيث يرغب مسئولو القلعة البيضاء في تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين.

 

أمير أبلغ ساسي برغبة الزمالك في الإبقاء عليه ورفض فكرة رحيله، وشدد على عقد جلسة بينهما فور عودته إلى القاهرة، للاتفاق على كافة البنود الخاصة بالعقد، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت في الساعات الماضية.

 

يشار إلى أن فرجاني ساسي يعد من الركائز الأساسية لدى الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.


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