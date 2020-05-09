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لاعب يوفنتوس ينضم لصفوف برشلونة الموسم المقبل

السبت 09/مايو/2020 - 05:27 ص
ميراليم بيانيتش
ميراليم بيانيتش
محمد الدمتناوي

أشار تقرير صحفي إيطالي، عن موافقة البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس على الانضمام لبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

 

وكانت هناك بعض التقارير التي أكدت عن رغبة كل من برشلونة ويوفنتوس، في عقد صفقة تبادلية بين الفريقين.

 

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن بيانيتش أبلغ يوفنتوس للرحيل إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

 

وتابعت الصحيفة، أن الصفقة التبادلية التي ستقام بين الفريقين، أصبحت قريبة جدا، والأمر في يد إدارة الناديين.

 

وواصلت الصحيفة، أن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أبلغ إدارة الفريق، عن رغبته في التعاقد مع أرثر ميلو لاعب برشلونة خلال الفترة المقبلة.

 

وأتمت الصحيفة، أن يوفنتوس يفكر في طلب مقابل مادي، جنبًا إلى جنب مع تبادل اللاعبين.


 

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