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مدرب مانشستر يونايتد يكشف موقف بوجبا من الرحيل في الصيف
السبت 09/مايو/2020 - 05:36 ص
أحمد عصام
كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن موقف الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "عودة بوجبا قريبة، حيث قضى بول موسمًا صعبًا مليء بالإصابات، وقام هو بنفسه بالتأكيد على هذا الأمر، وماركوس (راشفورد) كذلك، وبالنسبة لهما هذا الأمر يضع مشاركتهما قبل أي لاعب آخر عند عودتهما".
وأضاف : "عودة راشفورد كذلك ستكون رائعة، بايلي عاد أيضًا وقدم أداء جيد للغاية، ونحن في حالة جيدة من الناحية البدنية ونتطلع لعودة المصابين".
وتابع عن بوجبا وبرونو فيرنانديز معًا داخل الملعب : "اللاعبون الجيدون يستطيعون دائمًا اللعب معًا، ؛لذلك هذا سيحدث بكل تأكيد".
وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "عودة بوجبا قريبة، حيث قضى بول موسمًا صعبًا مليء بالإصابات، وقام هو بنفسه بالتأكيد على هذا الأمر، وماركوس (راشفورد) كذلك، وبالنسبة لهما هذا الأمر يضع مشاركتهما قبل أي لاعب آخر عند عودتهما".
وأضاف : "عودة راشفورد كذلك ستكون رائعة، بايلي عاد أيضًا وقدم أداء جيد للغاية، ونحن في حالة جيدة من الناحية البدنية ونتطلع لعودة المصابين".
وتابع عن بوجبا وبرونو فيرنانديز معًا داخل الملعب : "اللاعبون الجيدون يستطيعون دائمًا اللعب معًا، ؛لذلك هذا سيحدث بكل تأكيد".