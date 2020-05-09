Advertisements

فايلر يرفض التعاقد مع مدافع الإنتاج الحربي

السبت 09/مايو/2020 - 05:42 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الدمتناوي

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع محمود البدري، مدافع الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة.

 

حيث أكد فايلر أن البدري ليس لديه مواصفات أعلى من لاعبي الأهلي الموجودين حاليا، وفضل عودة محمد عبد المنعم لاعب المارد الأحمر والمعار لسموحة، خلال الفترة المقبلة.

 

ويرغب الأهلي في تعزيز خط دفاعه عن طريق التعاقد مع كل من أحمد حجازى، وأسامة جلال، وباهر المحمدى.

 

وينتظر رينيه فايلر عقد جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من أجل مناقشة ملفا الاعارات والراحلين، بالإضافة إلى تجديد عقده.

أخبار تهمك

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب للدولة المصرية: "قولوا للناس إن الأيام الجاية سودة"

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسكندرية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب: "إحنا الدولة الوحيدة اللي هتفتح وإصابات كورونا بتزيد"

منذ أقل من ساعة

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر سر المكالمة الهاتفية بين حسن شاكوش واللاعب عمر جابر

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب يوفنتوس ينضم لصفوف برشلونة الموسم المقبل

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 10 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحمد رمضان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

03:01 ص

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا