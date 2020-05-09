صراع إنجليزي قوي من أجل التوقيع مع سافيتش في الصيف

تحدثت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم الجمعة عن صراع انجليزي قوي مرتقب من أجل الحصول على خدمات نجم خط وسط فريق لاتسيو الدولي الصربي، سيرج ميلينكوفيتش سافيتش خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالإضافة تشيلسي يرغبون بالتوقيع مع صاحب الـ25 عاماً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لاتسيو لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، علماً أن باريس سان جيرمان مهتم أيضاً بضم اللاعب.



