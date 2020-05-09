طارق الشناوي يقاضي غادة عبد الرازق بعد اتهامها له بتلقي أموال للنقد الإيجابي عن المسلسلات

أكد النقاد الفني طارق الشناوي أن اتهام الفنانة غادة عبد الرازق، بتلقي أموال للنقد الإيجابي عن المسلسلات لا يرد عليه بتصريحات، خاصة وأنه خرج من منطقة الحديث الفني إلى أمور أخرى.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن اتهام غادة عبد الرازق دفعه إلى تقديم شكوى إلى نقابة الصحافيين التي ينتمي إليها، وتقدمت النقابة بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية التي تتبعها غادة عبد الرازق، خاصة وأن القانون يلزمه بالتقدم بشكوى إلى نقابتها.

وأكد أن النقيب وعده بأن يكون هناك قرار حاسم في هذا الأمر، واعتبر الشناوي أن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر، ولماذا سكتت غادة عبدالرازق طيلة هذه السنوات عن الأمر إن كانت صادقة.