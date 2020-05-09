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الميركاتو الصيفي| إنبي يكشف تطورات صفقة محمد شريف

السبت 09/مايو/2020 - 06:47 ص
محمد شريف
محمد شريف
علي خلاف

كشف محمد خالد "غرابة"، عضو مجلس إدارة نادي إنبي، عن مفاوضاتهم مع الأهلي، لضم محمد شريف، جناح القلعة الحمراء، والمعار لصفوف الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

 

مفاوضات إنبي لضم مهاجم الأهلي 


وقال عضو مجلس إدارة إنبي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "هناك مفاوضات مع الأهلي بشأن شريف، وهو مكسب كبير لإنبي ولا أعلم رغبته حتى الآن بالبقاء أو الرحيل".

 

وعن إنتقال رامي صبري للأهلي أوضح عضو الفريق البترولي: "رامي قائد الفريق، ومن الصعب التفريط فيه بعد رحيل صلاح محسن ومجدي أفشة، وذلك لمصلحة النادي".

 

وأتم: "نحن نتعامل بمنتهى الشفافية مع جميع الأندية ويلهمنا مكسب النادي، لكن رغبة اللاعب هي التي تحسم وجهته المقبلة، ولا نريد أن يقال إن إنبي انحاز لـ الأهلي أو للزمالك".

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