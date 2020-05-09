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تعرف على مقلب محمد ثروت في الحلقة الـ15 من "محدش فاهم حاجة"

السبت 09/مايو/2020 - 07:24 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
ظهر الفنان محمد ثروت في أجدد حلقات برنامج المقالب "محدش فاهم حاجة" المذاع على قناة "mbc masr" بشخصية "رئيس عصابة" فكان يدخل مع عصابته، محل ذهب، يتواجد به عروسين جديدن، يطلق النار، يقوم بقتل صاحب المحل، يتشاجر من في المحل معه حتى يعترف لهم في النهاية أنه مقلب.

وتضمنت الحلقة أيضا ظهور محمد ثروت وهو يعمل "صاحب كافيه" فعندما يأتي رجل ومرأة، يذهب ثروت لمعاكسة المرأة، تقول له الفتاة التي تكون معه بأن الرجل يعاكسها، يتشاجر كل من في الكافيه مع الفتاة والرجل حتى يعترف ثروت لهم بأنه مقلب.

تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.

يشار إلى أن آخر عمل محمد ثروت كان مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.

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