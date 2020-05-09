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ريال مدريد يقطع الطريق على الراغبين في ضم كاسيميرو

السبت 09/مايو/2020 - 07:00 ص
كاسيميرو
كاسيميرو
علاء خليف

توصل نادي ريال مدريد الاسباني، إلي اتفاق نهائي مع أحد نجوم الفريق الأساسيين، لتجديد عقده مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة ريال مدريد اتفقت مع البرازيلي كاسيميرو، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، علي تجديد عقده مع الميرينجي خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الجميع داخل سانتياجو برنابيو يعتبرونه قطعة "لا يمكن المساس بها".

 

وأشارت الصحيفة أن نادي ريال مدريد اتفق مع كاسيميرو على تجديد عقده لمدة موسمين حتي صيف 2023 مع زيادة قيمة عقده بشكل كبير ليتساوي مع الثنائي راموس وايدين هازارد.

 

وتأتي تلك الخطوة من ادارة ريال مدريد للابقاء على كاسيميرو داخل قلعة "سانتياجو برنابيو" خاصة وأن اللاعب يحظي باهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي ترغب في الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

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