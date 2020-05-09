برشلونة يدرس استخدام أومتيتي لضم 4 صفقات

تدرس إدارة نادي برشلونة استخدام الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق في أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى أن برشلونة ينوي بيع أومتيتي في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يفكر في استخدام أومتيتي في ضم صفقة من أربع صفقات يرغب الفريق في ضمها في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى برشلونة قد يستخدم صامويل أومتيتي في ضم واحد من نيمار دا سيلفا نجم باريس أو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أو فابيان رويز لاعب وسط نابولي أو تانجي ندومبيلي نجم توتنهام.



