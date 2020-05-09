إنبي يواصل الضغط لضم نجم الأهلي

يواصل نادي إنبي الضغط بشكل كبير للتعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويحاول إنبي منذ فترة شراء عقد محمد شريف لاعب الفريق المعار من الأهلي بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته مع الفريق البترولي.

وقال محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي في تصريحات تليفزيونية: " هناك مفاوضات مع الأهلي بشأن شريف، وهو مكسب كبير لإنبي ولا أعلم رغبته حتى الآن بالبقاء أو الرحيل".

يذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد إلى إدارة النادي أنه يوافق على عودة محمد شريف إلى الفريق بسبب المستوى المميز الذي ظهر به هذا الموسم