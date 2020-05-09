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في عيد ميلاد محمد ممدوح.. تعرف على أبرز المحطات في مشواره الفني
السبت 09/مايو/2020 - 07:40 ص
روان هيثم
يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنان محمد ممدوح الذي تألق بأعماله على الساحة الفنية وقدم أدواره ببراعة.
ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.
1- ولد يوم 9 مايو عام 1981م.
2- تخرج من جامعة حلوان.
3- شارك في عدة أفلام منها ولاد رزق، عيار ناري، الأصليين، الخلية، بشتري راجل، بنك الحظ، الزومبي جوز أمي.
4- قدم العديد من المسلسلات منها جراند أوتيل، تحت السيطرة، الكابوس، ظرف أسود، طريقي، إمبراطورية مين، أنا عشقت، فرق توقيت.
5- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها زكي في الوزارة، أهلاً يا بكوات.
6- تزوج من خارج الساحة الفنية في عام 2016م.