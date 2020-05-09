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في عيد ميلاد محمد ممدوح.. تعرف على أبرز المحطات في مشواره الفني

السبت 09/مايو/2020 - 07:40 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنان محمد ممدوح الذي تألق بأعماله على الساحة الفنية وقدم أدواره ببراعة.

ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1- ولد يوم 9 مايو عام 1981م.

2- تخرج من جامعة حلوان.

3- شارك في عدة أفلام منها ولاد رزق، عيار ناري، الأصليين، الخلية، بشتري راجل، بنك الحظ، الزومبي جوز أمي.

4- قدم العديد من المسلسلات منها جراند أوتيل، تحت السيطرة، الكابوس، ظرف أسود، طريقي، إمبراطورية مين، أنا عشقت، فرق توقيت.

5- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها زكي في الوزارة، أهلاً يا بكوات.

6- تزوج من خارج الساحة الفنية في عام 2016م.



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