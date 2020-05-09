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أهلي جدة يرفض التخلي عن نجمه للأهلي

السبت 09/مايو/2020 - 07:28 ص
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
عبد القادر عرابي

أشارت تقارير صحفية سعودية، أن نادي أهلي جدة السعودي رفض التخلي عن بيع أحد نجومه للنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

ووفقاً لعدة مصادر سعودية مقربة من أهلي جدة، فإن إدارة الفريق رفضت بشكل قاطع فكرة بيع الجناح الدولي الجزائري "يوسف البلايلي" في الميركاتو القادم.

 

 

وأكدت التقارير أن النادي الأهلي، رفقة ناديي الترجي التونسي والدحيل القطري مهتمين جميعاً بضم البلايلي خلال الفترة المقبلة.

 

وتم طرح فكرة بيع البلايلي خلال الفترة الحالية، بعد أن دخل اللاعب في عدة أزمات مع إدارة فريقه بسبب بعض المستحقات المالية المتأخرة.

 

 

وأشار موقع "سعودي دوت كوم" أن أهلي جدة يطمح للإبقاء على البلايلي، لإعادة النادي على واجهة المنافسات المحلية والقارية.

 

 

يذكر أن البلايلي حالياً من أهم أعمدة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، حيث لعب دوراً مؤثراً في تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر خلال الصيف الماضي، كما قاد ناديه السابق الترجي، للحصول على لقبي دوري أبطال أفريقيا في عام 2018.

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