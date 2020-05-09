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صراع إنجليزي على نجم النصر السعودي

السبت 09/مايو/2020 - 07:38 ص
عبد الرازق حمدالله
عبد الرازق حمدالله
عبد القادر عرابي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم، أن ناديي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا الإنجليزيين يريدان ضم أحد نجوم نادي النصر السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

 

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية اليوم، فإن نادي نيوكاسل يونايتد يستهدف ضم المغربي "عبد الرازق حمدالله" هداف نادي النصر السعودي ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في الميركاتو الصيفي.

 

 

وأكدت الشبكة، أن الملاك السعوديون الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد يريدون التعاقد مع صاحب الـ29 عاماً في الفترة المقبلة، لما له من قدرات تهديفية رائعة.

 

 

 

وأشارت الشبكة، أن نادي أستون فيلا يريد هو الآخر ضم حمد الله لتعزيز خط هجومه، استعداداً للموسم المقبل.

 

 

 

وتمكن حمد الله من تسجيل 75 هدفاً وصناعة 16 هدفاً آخر خلال 60 مباراة له مع النصر، منذ انضمامه إليه في صيف عام 2018.

 

 

ولعب حمد الله من قبل مع نادي أوليمبيك آسفي المغربي، ثم تركه للإنضمام لنادي "آليسوند" النرويجي، ومنه لنادي "جوانزو أيفرجراند" الصيني، قبل أن يلتحق بالعالمي في صيف عام 2018، ليقوده لتحقيق عدة بطولا لعل أبرزها بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للعام الماضي 2019.


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