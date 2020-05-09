مانشستر يونايتد ينافس كبار أوروبا على نجم آياكس

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقتحم سباق الصراع على أندريه أونانا حارس مرمى آياكس أمستردام الهولندي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع Transfer Window podcast البريطاني بأن مانشستر يونايتد قدم عرضًا لآياكس في الصيف الماضي من أجل التعاقد مع أونانا كجزء من سعي النادي الإنجليزي لاستبدال ديفيد دي خيا.





وأكد الموقع البريطاني أن مانشستر يونايتد لا يزال يرغب في التعاقد مع أونانا خاصة أن دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر يقترب من سن الـ30 كما أنه هناك شكوك حول إستمراره مع الفريق.





وأشار الموقع البريطاني إلى أنه هناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع الحارس البا

لغ من العمر 24 عامًا على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتوتنهام وتشيلسي الإنجليزيين.