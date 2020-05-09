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"الفجر الفني" dكشف عن موعد انتهاء تصوير مسلسل "النهاية"

السبت 09/مايو/2020 - 08:08 ص
النهاية
النهاية
روان هيثم
علم ''الفجر الفني'' بموعد إنتهاء تصوير مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، وأنه لم يتبقى سوى سبعة أيام فقط وينتهي التصوير كاملاً، ويتم تصوير النهاية في عدة مناطق مختلفة منها الأردن والقدس ووادي دجلة.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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