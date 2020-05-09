Advertisements

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال

السبت 09/مايو/2020 - 08:00 ص
بيير إيميريك و ماورو إيكاردي
بيير إيميريك و ماورو إيكاردي
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأنه من المتوقع إبرام صفقة تبادلية بين إنتر ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأنه عُرض على آرسنال الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم هجوم إنتر ميلان والمعار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل حصول إنتر ميلان على خدمات الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم هجوم آرسنال.

 

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه لا توجد نية لدى باريس سان جيرمان حتى الآن لشراء إيكاردي كما يرفض إنتر ميلان عودته إلى قلعة سان سيرو بسبب توتر علاقة النجم الأرجنتيني مع الجماهير والإدارة.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه يحق لباريس سان جيرمان تحويل إعارة إيكاردي إلى بيع نهائي في الصيف المقبل مقابل 70 مليون يورو.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الصفقة التبادلية ستكون مفيدة للناديين تحديدًا وأن هناك احتمالية لدى آرسنال لخسارة أوباميانج مقابل 30 مليون إسترليني فقط مع وجود اهتمام من قبل المنافس مانشستر يونايتد.


أخبار تهمك

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ يوم

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 15 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ ساعة و 28 دقيقة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

منذ حوالي 9 ساعات

إنبي يواصل الضغط لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب للدولة المصرية: "قولوا للناس إن الأيام الجاية سودة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 10 ساعات

خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب يعلن: كورونا سيختفي في هذا الموعد

منذ ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

07:46 ص

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا