ترامب يعلن: كورونا سيختفي في هذا الموعد

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن فيروس كورونا "سينتهي" معتبرا أن هذا سيحدث، حتى من دون إنتاج لقاح مضاد له.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية،عن ترامب قوله: أشعر بأن الوباء سيختفي حتى من دون تطوير لقاح له. سينتهي بعد مدة معينة ولن يعود مجددا. قد يعود مجددا للظهور في فصل الخريف أو السنة المقبلة لكنه سينتهي على أي حال".

وأضف ترامب: "لقد واجهنا من قبل فيروسات و إنفلونزا لم نجد لها لقاحا حتى الآن لكنها لم تظهر من جديد. صحيح أن العديد من مراكز الأبحاث حول العالم أحرزت تقدما كبيرا في تطوير لقاح لكورونا لكن سواء توصلت إليه أم لا فإن الفيروس سيختفي"، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الدول العربية بمجموع 6380 حالة إصابة، يليها الإمارات في المركز الثاني بـ 5825 حالة، وجاءت قطر في المركز الثالث بإجمالي 4103 حالة، ويليها مصر في المركز الرابع بـ 2673 حالات، وأما في المركز الخامس تواجدت المغرب بـ 2283 حالة إصابة.