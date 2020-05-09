تقارير تكشف تحسن العلاقة بين براد بيت وأنجلينا جولي



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي الآن يحظيان بعلاقة صداقة وتفاهم، بناء على تقرير صادر عن موقع "يو إس ويكلي"، الذي أفاد بأن الثنائي يتقدمان حاليا في علاقتهما فيما بعد الانفصال بشكل ايجابي.



ويحظى الثنائي بستة ابناء، من ضمنهم أربعة متبنون، واثنين توأم هما الأبناء الحقيقيون لبراد وأنجلينا.



وكانت بداية الأزمة بين الثنائي في عام 2016، حين أكتشفت أنجلينا علاقة براد بيت بسيدة أخرى لتقرر الانفصال عنه نهائيا.



كشفت تقراير صحفية نقلا عن مصادر مقربة من كل من النجم براد بيت وزوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي، أن العلاقة بينهما تحسنت أكثر من أي وقت مضى منذ بداية أزمة انفصالهما.