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نجوم هوليوود ينتفضون لضحية الركض ذو البشرة السمراء

السبت 09/مايو/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


انتفض عدد كبير من نجوم هوليوود في المطالبة بتحقيق العدالة للشاب الأمريكي أمود أربري البالغ من العمر 25 عام، والذي تعرض لطلق ناري على يد أحد عناصر البيض المتشددين بمدينة جورجيا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن الشاب كان أعزل، وكان يمارس رياضة الجري، حين أطلق عليه النار من جانب المدعو ترافيس ماكمايكل.

وتعرض القضية الآن أمام القضاء بمدينة جوروجيا، غير انه من المرجح أن تتعرض للتأجيل بسبب ظروف غلق المحاكم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يمنع ذلك نجوم مثل زوي كرافيتس وجابريل يونيون وجاستن بيبر وأيضا لبيرون جيمس، من المطالبة بتحقيق العدالة للشاب الأسمر المغدور.

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