رابطة الدوري الإيطالي تلجأ لخطة ألمانيا في استعادة النشاط الرياضي









دعت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لاجتماع طارئ الأربعاء المقبل، لمناقشة مدى إمكانية استئناف النشاط الكروي في البلاد.





ووفقا لما ذكرتهصحيفة كوريري ديللو سبورت، فإن رابطة الدوري الإيطالي تحاول السير على نفس خطى الألمان، بعدما أعلنوا منذ أيام، استئناف البوندسليجا بداية من السبت المقبل.





وأضافت أن رابطة الكالتشيو دعت لاجتماع عاجل وطارئ الأربعاء المقبل، عبر الفيديو، لمناقشة استئناف الأنشطة الرياضية بالإضافة إلى حقوق البث التلفزيوني.









وكانت منافسات كرة القدم في إيطاليا، قد توقفت منذ 9 مارس الماضي، بعد استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.







