أمبر هرد تظهر للمرة الأولى على منصات التواصل منذ وفاة والدتها



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها أمبر برفقة طفل من أبناء إحدى قريباتها، حيث تقضي حاليا الوقت بمنزلها تطبيقا لسياسة العزل المنزلي لوقف انتشار كورونا.



وكانت قد توفت والدة النجمة آمبر هرد يوم الأحد الماضي، حيث نعى متحدث رسمي عنها رحيل والدتها التي ماتت في ظروف طبيعي بمنزلها.



وقالت الصحيفة أن الفتاة التي ظهرت في الصورة برفقة أمبر، هو نجل شقيقتها الصغرى، المدعوة ويتني هرد.



عادت النجمة الكبيرة أمبر هرد للظهور من جديد بنشرها لأول صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام منذ وفاة والدتها.