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كيم كارداشيان ترد على صور ساخرة من إطلالتها

السبت 09/مايو/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


تعرضت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لحملة سخرية من عدد من المغردين على موقع تويتر، قورن خلالها إطلالتها بعبوات مطهرات اليد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، عدد من التغريدات التي شهدت تعرض إطلالات كيم للسخرية، كانت بها بإطلالت خضراء وأخرى وردية.

ونقلت الصحيفة رد كيم على هذه التغريدات الساخرة منها، والذي كان على غير المتوقع إيجابيا ومتجاوبا مع السخرية.
وردت كيم بتابتها لتعليق ضاحك، مؤكدة تقبلها لهذه السخرية بصدر رحب، على عكس ما كانت متوقع منها.

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