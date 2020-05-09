Advertisements

ليام بين يؤكد أن لم شمل فريق "وان دايركشن" قادم

السبت 09/مايو/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


في حوار جديد له مع مجلة People أكد النجم الشاب ليام بين على أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى، بخصوص لم الشمل المرتقب لأعضاء فريق وان دايركشن الغنائي.

ووفقا لتصريحات جديده له أدلى بها لمجلة "بيبول"، قال ليام أن التفاهم بين أعضاء الفريق الخمس، وصل لمرحلة متقدمة فيما يخص لم الشمل احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس الفريق.

وأوضح ليام أنه في الايام السابقة كانت المشكلة تتعلق بمشاركة زين مالك في هذا الحدث، إلا أن تهنأة ليام له بمناسبة انه صيصبح أب قريبا، أذابت الثلج بين علاقتهم ببعضهما البعض.

وقد نرى لم شمل لأعضاء الفريق الخمسة، عبر بث على الإنترنت، ويجه خلاله أعضاء الفريق شكرا لمحبيهم وجمهورهم حول العالم.

أخبار تهمك

عمرو أديب للدولة المصرية: "قولوا للناس إن الأيام الجاية سودة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

منذ حوالي 9 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 13 ساعة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 15 ساعة

خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ ساعة و نصف

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

إنبي يواصل الضغط لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ترامب يعلن: كورونا سيختفي في هذا الموعد

منذ ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

07:46 ص

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا