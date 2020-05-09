ليام بين يؤكد أن لم شمل فريق "وان دايركشن" قادم



ووفقا لتصريحات جديده له أدلى بها لمجلة "بيبول"، قال ليام أن التفاهم بين أعضاء الفريق الخمس، وصل لمرحلة متقدمة فيما يخص لم الشمل احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس الفريق.



وأوضح ليام أنه في الايام السابقة كانت المشكلة تتعلق بمشاركة زين مالك في هذا الحدث، إلا أن تهنأة ليام له بمناسبة انه صيصبح أب قريبا، أذابت الثلج بين علاقتهم ببعضهما البعض.



وقد نرى لم شمل لأعضاء الفريق الخمسة، عبر بث على الإنترنت، ويجه خلاله أعضاء الفريق شكرا لمحبيهم وجمهورهم حول العالم.



في حوار جديد له مع مجلة People أكد النجم الشاب ليام بين على أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى، بخصوص لم الشمل المرتقب لأعضاء فريق وان دايركشن الغنائي.