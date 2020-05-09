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كورتني كوكس: شاهدت كافة حلقات "فريندز" خلال فترة الحجر الصحي

السبت 09/مايو/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


ظهرت النجمة الكبيرة كورتني كوكس في لقاء مع المذيعة إيلين ديجينرز من داخل منزلها خلال قضائها لفترة العزل المنزلي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كورتني تحدثت مع إيلين عن الطريقة التي تقضي بها وقتها داخل الحجر الصحي، حيث اعترفت أنها شاهدت الأجزاء العشر من مسلسل فريندز، واستعدات خلاله العديد من ذكرياتها السابقة.

وحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن مجلة "فاريتي" الأمريكية، فقد تأجل تصوير المسلسل الشهير "فريندز" إلى مايو المقبل، بعدما كان مقررًا خلال الأسبوع المقبل، إذ تأجل تصوير الحلقة الخاصة منه بسبب تفشي فيروس "كورونا".

سبق أن أكد نجوم ونجمات المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل "إنستجرام" على عودة المسلسل أخيًرا في لم الشمل، ويشملهم بالكامل.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن "كاست" المسلسل"، ليزا كودرو وكورتني كوكس وماثيو بيري وديفيد شويمر، وأيضا مات لي بلون، أعلنوا عن الخبر بصورة موحدة لهم قاموا بنشرها عبر حساباتهم الشخصية.

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