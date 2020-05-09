بوليوود تحتفل بمرور 5 أعوام على طرح فيلم Piku لعرفان خان



وقال موقع "إنديا توداي"، أن مغردون أحيوا ذكرى طرح الفيلم الخامسة، والذي كان يشارك في بطولته النجم الكبير أميتاب باتشان، والنجم ديبيكا بادوكون.



وكان قد رحل عن عالمنا النجم الكبير عرفان خان نهاية شهر أبريل الماضي عن عمر يناهز الـ 53، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



ولحق به في اليوم التالي نجم بوليوود الكبير ريشي كابور، الذي توفى عن عمر يناهز الـ 67 بسبب مرض السرطان أيضا.



احتفل العديد من المغردين عبر موقع تويتر، بمرور 5 أعوام على طرح فيلم Piku للنجم الراحل عرفان خان، والذي يعتبر من أبرز الأدوار التي قدمها في مسيرته الحافلة.