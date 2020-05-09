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"نيف كامبل" تكشف عن دورها في الجزء الخامس من Scream

السبت 09/مايو/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تستعد النجمة نيف كامبل للعودة من جديد للعمل بالسينما بعد انتصارها في صراعها مع مرض السرطان في السنوات الماضية، وذلك عبر جزء خامس من فيلم الرعب الشهير Scream.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن نيف، كانت واحدة من نجوم الأجزاء الأربعة السابقة من فيلم الرعب الذي طرحته أجزاءه مطلع فترة الألفينات.

وعبر مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، كشفت نيف كامبل لمتابعيها أن عودتها للفيلم سيكون عبر مشاركتها في إخراجه.

وتدور قصة الفيلم حول قاتل متسلسل يتصيد ضحاياها عبر ارتدائه لقناع أبيض مخيف وعبائة سوداء مستخدما خنجرا حاد.

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