"نيف كامبل" تكشف عن دورها في الجزء الخامس من Scream



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن نيف، كانت واحدة من نجوم الأجزاء الأربعة السابقة من فيلم الرعب الذي طرحته أجزاءه مطلع فترة الألفينات.



وعبر مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، كشفت نيف كامبل لمتابعيها أن عودتها للفيلم سيكون عبر مشاركتها في إخراجه.



وتدور قصة الفيلم حول قاتل متسلسل يتصيد ضحاياها عبر ارتدائه لقناع أبيض مخيف وعبائة سوداء مستخدما خنجرا حاد.



تستعد النجمة نيف كامبل للعودة من جديد للعمل بالسينما بعد انتصارها في صراعها مع مرض السرطان في السنوات الماضية، وذلك عبر جزء خامس من فيلم الرعب الشهير Scream.