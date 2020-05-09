فلروينس باف تزين غلاف مجلة ELLE UK بعددها الجديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل جانب من هذه اللقطات التي ظهرت بها فلورينس بمجموعة من الإطلالات الوردية من تصميمات ماركة أزياء Molly Goddard.



وفي حوارها مع المجلة، دافعت فلورينس عن علاقتها العاطفية مع الممثل الكوميدي زاك براف، الذي ارتبطت به بشكل غير رسمي منذ عام.



وقالت فلروينس انها لا تنظر لفارق العمر بينهم، والذي يصل لـ 21 عام لصالح زاك، مؤكدة أنها تنعم بعلاقة عاطفية صحية تستمتع بتفاصيلها.



زينت النجمة البريطانية الشابة فلروينس باف غلاف مجلية ELLE UK بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر يونيو المقبل، وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.