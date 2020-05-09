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ديبيكا شكيلا تنشر الصورة الاولى لها من فيلمها الجديد Sarojini

السبت 09/مايو/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

طرحت النجمة الهندية القدير ديبيكا شكيلا الصورة الأولى لها من فيلمها الجديد Sarojini الذي تجسد به شخصية باسم Sarojini Naidu.

ونقل موقع إنديا توداي الصورة التي ظهرت بها ديبيكا بشخصيتها من الفيلم، الذي يؤلفه للسينما دهيراج ميشرا، ويخرجه المخرج أكاش ناياك.

وقال الموقع أن ديبيكا شكيلا، عرفت بتجسيدها لشخصية "سيتا"، في الفيلم الناجح Ramayan للمخرج الكبير Ramanand Sagar.

وعلى الأرجح سيتم طرح الفيلم قريبا للعرض عبر واحدة من منصات البث الرقمي، في ظل ظروف غلق صالات العرض السينمائية بالهند.

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