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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1،283،000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز (JHU)، يوجد في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1،283،929 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 77،180 حالة وفاة.

وأبلغت الولايات المتحدة عن 26906 حالة جديدة و1518 حالة وفاة إضافية، وفقًا لإحصاء JHU.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وفي وقت سابق، كان هناك ما لا يقل عن 1،180،634 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز. وقد توفي ما لا يقل عن 68،934 شخصًا هناك، بحسب ما اوردته شبكة "سي إن إن".

يوم الاثنين، سجلت جامعة جونز هوبكنز أكثر من 22000 حالة جديدة في الولايات المتحدة.

وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه هناك 108 لقاح محتمل لـ Covid-19 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وفقًا للوثائق المنشورة على موقعها على الإنترنت. وقد تمت الموافقة على ثمانية لقاحات محتملة للتجارب السريرية.

كانت تجربة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة هي الأولى التي بدأت الاختبار على البشر في 16 مارس.

توجد مجموعات من جميع أنحاء العالم في التقييم قبل السريري، بما في ذلك جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ. وإجمالًا، يبلغ مجموعهم 100 مجموعة، ارتفاعًا من 96 في 30 أبريل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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