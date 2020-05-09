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الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تقترب من 4 ملايين

السبت 09/مايو/2020 - 09:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت استقرار  معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مع اقتراب الحصيلة التراكمية للمصابين من 4 ملايين شخص.

وبحسب الجامعة الأمريكية، بلغ أن معدل الإصابات اليومية 93,8 ألف حالة جديدة مقارنة مع 92 ألف خلال اليوم السابق.

 

كما بلغت الحصيلة العامة أكثر من 3 ملايين و939 ألف حالة، بينما تجاوز هذا المؤشر عتبة الـ4 ملايين حسب إحصاءات موقع Worldometers.

 

وقالت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع حالات كورونا في العالم، إن إجمالي الوفيات بلغ 274898 حالة حتى صباح اليوم، بينما تماثل ما مجموعه أكثر من مليون و320 ألف شخص للشفاء.

 

وتصدرت الولايات المتحدة ، الدول الأكثر تضررا بالفيروس مع نحو مليون و280 ألف إصابة، تليها إسبانبا (222,8 ألف) وإيطاليا (217,1 ألف) وبريطانيا (212,6 ألف)، فيما تحتل روسيا المركز الخامس مع نحو 188 ألف إصابة.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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