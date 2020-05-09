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أغنية "ليه لاء" لـ آمال ماهر تحقق 2 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

السبت 09/مايو/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
حققت اغنية الفنانة آمال ماهر، الجديد "اللي قادرة" تتر مسلسل "ليه لأ"2 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.

أغنية "ليه لأ" من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ومن ألحان وتوزيع موسيقى خالد عز، وهندسة صوتية محمد إسماعيلن وباص جيتار أحمد رجب، وجتيار أحمد حسن، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضايا المرأة، ويشارك في بطولته كوكبة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل ومحمد الشرنوبي وهاني عادل وهالة صدقي وشيرين رضا، والمسلسل من إخراج مها ابو عوف.

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