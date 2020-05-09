بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجم الفريق

وجه نادي بيراميدز صدمة قوية إلى نظيره نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية بشأن ضم واحد من نجوم الفريق في الصيف القادم.





وكان الزمالك قد أظهر اهتماما كبيرا بضم أحمد أيمن منصور ظهير نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.





ورفض نادي بيراميدز فكرة انتقال أحمد أيمن إلى صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.





وأكد الكرواتي أنتي تشايشيتش المدير الفني إلى بيراميدز أنه يحتاج إلى خدمات أحمد أيمن منصور في الموسم القادم ويرفض نهائيا فكرة رحيله عن الفريق.











