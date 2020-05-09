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تعليق طارق حامد على عقوبة الزمالك

السبت 09/مايو/2020 - 10:09 ص
هيثم موسى
 

علق طارق حامد متوسط ميدان نادي الزمالك على العقوبة التي تعرض لها من قبل رئيس النادي مرتضى منصور، بسب ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي" مع الفنان رامز جلال.


وشكر رئيس النادي الأبيض على الغاء العقوبة المالية التي وُقعت عليه من قبل بسبب ظهوره مع رامز جلال.

وأضاف حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها عليّ ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".

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