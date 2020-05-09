تعليق طارق حامد على عقوبة الزمالك





علق طارق حامد متوسط ميدان نادي الزمالك على العقوبة التي تعرض لها من قبل رئيس النادي مرتضى منصور، بسب ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي" مع الفنان رامز جلال.









وشكر رئيس النادي الأبيض على الغاء العقوبة المالية التي وُقعت عليه من قبل بسبب ظهوره مع رامز جلال.



