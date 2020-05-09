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الذهب العالمي يهبط من أعلى مستوياته في أسبوعين

السبت 09/مايو/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
 تراجع الذهب أمس الجمعة عن أعلى مستوياته في أسبوعين، إذ زادت آمال المستثمرين في إعادة فتح الاقتصادات بعد إجراءات العزل العام بسبب كوفيد-19، لكن استمرار موجة تحفيز من البنوك المركزية أبقى المعدن النفيس في مساره صوب تحقيق مكسب أسبوعي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1704.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1831 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل نيسان عند 1722.56 دولار

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض 0.7 بالمئة عند 1713.90 دولار.


ويضغط خفض أسعار الفائدة الضغط على الدولار وعوائد السندات ويعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبدا النزاع الصيني الأمريكي في انحسار بعد أن قالت بكين إن مفاوضين تجاريين من كلا البلدين اتفقوا على تحسين البيئة لتطبيق اتفاق المرحلة 1، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جمركية جديدة.

وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1869.25 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 767.48 دولار.


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