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موعد مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة فى الدوري الألماني

السبت 09/مايو/2020 - 10:10 ص
بورسيا دورتموند
بورسيا دورتموند
علي ماهر حلمي
قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم عودة مسابقة بطولة الدوري الألماني الممتاز من جديد بعد توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتعود منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز بداية من الأسبوع المقبل حيث يواجه نادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي شالكه في ديربي الأعداء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي شالكه في ديربي الأعداء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب سيجنال أدونا بارك الدولي بمدينة دورتموند.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الألماني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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