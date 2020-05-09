رئيس مجلس الوزراء يتفقد محافظة القليوبية



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.



تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة



وأكد تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.



وكشف عن أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.



وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.



وأشار إلى أنه في حال الشعور بأي أعراض مرضية يرجي سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقي استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمحافظة القليوبية، ويتفقد خلال الزيارة عددًا من مشروعات المحافظة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية.وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المتعلق بالتعاقدات وتدبيرالأجهزة والمعدات اللازمة لعمل مختلف الجهات الحكومية داخل العاصمة الادارية، وكذا الموقف الخاص بالتطبيقات وميكنة أعمال تلك الجهات، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن التطبيقات المشتركة بين الجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الادارية فى مرحلتها الأولى تتضمن البوابة الرئيسية لمنصة العمل الحكومي الموحد لموظفي الدولة، وتطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق متابعة القرارات والتكليفات، وتطبيق إدارة الوثائق والمحتوى، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني.وأنه جار العمل على الانتهاء من تنفيذ التطبيقات الخاصة بالمرحلة الثانية، والتى تتضمن تطبيق إدارة ومتابعة المشروعات، وتطبيق التعاقدات الحكومية والمشتريات، فضلًا عن التكامل والربط مع التطبيقات المالية المنفذة بواسطة وزارة المالية.