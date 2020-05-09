بعد إحالتها للتحقيق بسبب هوت شورت.. إنجي علي مطلوبة على جوجل

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أحتلت الأعلامية إنجي علي، مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض حلقتها أمس في برنامج شيخ الحارة والجريئة.



وصرحت إنجي، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس عز الدين على شاشة قناة "القاهرة والناس" العديد من التصريحات الجريئة.



كما سألتها إيناس، على ارتداء "الهوت شورت" في مهرجان الجونة، قالت:"نا مذيعة مصرية وبقالي أكتر من 19 سنة في مجال الإعلام، فعارفة إيه يتلبس فين، مكنتش لابسة "هوت شورت"، هي بدلة ولكن بـ"شورت" وكان لحد قبل الركبة".



كما كشفت عن أنها أحيلت للتحقيق بالفعل في واقعه "الهوت شورت"، وقالت "لكن متمش وقفي عن أداء باقي مراسم المهرجان".