Advertisements

بعد إحالتها للتحقيق بسبب هوت شورت.. إنجي علي مطلوبة على جوجل

السبت 09/مايو/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتلت الأعلامية إنجي علي، مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض حلقتها أمس في برنامج شيخ الحارة والجريئة.

وصرحت إنجي، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس عز الدين على شاشة قناة "القاهرة والناس" العديد من التصريحات الجريئة.

كما سألتها إيناس، على ارتداء "الهوت شورت" في مهرجان الجونة، قالت:"نا مذيعة مصرية وبقالي أكتر من 19 سنة في مجال الإعلام، فعارفة إيه يتلبس فين، مكنتش لابسة "هوت شورت"، هي بدلة ولكن بـ"شورت" وكان لحد قبل الركبة".

كما كشفت عن أنها أحيلت للتحقيق بالفعل في واقعه "الهوت شورت"، وقالت "لكن متمش وقفي عن أداء باقي مراسم المهرجان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انجي علي في شيخ الحارة

أخبار تهمك

تعليق طارق حامد على عقوبة الزمالك

منذ أقل من ساعة

ترامب يعلن: كورونا سيختفي في هذا الموعد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ يوم

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 11 ساعة

منظمة الصحة العالمية تكشف استراتيجيتها الجديدة لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 14 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف: "محرمتش ألبس فساتين جريئة"... وبسمة وهبة تحرجها

رانيا يوسف: تعمدت اظهار الشورت أسفل الفستان الذي ارتديته في حفل الديرجيست

عاجل.. أول تعليق لـ"ياسمين الخطيب" على حذف حلقتها بـ"شيخ الحارة"

رسميًا.. إيناس الدغيدي تقدم "شيخ الحارة والجريئة" على "القاهرة والناس"

"مراتي مزة ولازم أفرجها للناس".. تامر هجرس يتصدر تريند جوجل بسبب تصريحاته الجريئة

صفية العمري: تعبت نفسيا بعد فشل الجزء السادس من "ليالي الحلمية"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

10:05 ص

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

07:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا