دواء ثلاثي يظهر علامات مبشرة في تجربة لعلاج فيروس كورونا

أجرى علماء في هونج كونج، تجربة صغيرة نتجت عنها توليفة من ثلاثة عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة من مرض كوفيد-19.

وبحسب وسائل إعلام صينية، التجربة شملت 12 مريضا بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد، وبين مجموعة تحكم تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط.

وكانت نتائج التجربة التي أجراها علماء هونج كونج، أشارت إلى أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة عدم اكتشاف الفيروس في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بخمسة أيام أي بواقع سبعة أيام مقابل 12 يوما.

ومن جانبه علق كوك يونغ يوين الأستاذ في جامعة هونغ كونغ والذي شارك في رئاسة البحث، على التجربة قائلًا: "تجربتنا تظهر أن العلاج المبدئي لحالات كوفيد-19 التي تراوحت بين خفيفة ومتوسطة بالأدوية المضادة للفيروسات ربما يعجل في كبح كمية الفيروس في جسم المريض وتخفيف الأعراض وتقليص الخطر على العاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأضاف كوك يونغ يوين، أن تقليص الخطر على العاملين في مجال الصحة سيكون راجعا إلى تأثير هذه التوليفة الثلاثية على "الفرز الفيروسي" الذي يحدث عندما يكون بالإمكان اكتشاف الفيروس واحتمال إمكانية نقله.