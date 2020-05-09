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"نريد أن نكون مثل صلاح وماني".. مبابي يوجه رسالة إلى رابطة الدوري الفرنسي

السبت 09/مايو/2020 - 10:13 ص
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
وجه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم على خلفية تتويجه بلقب هداف المسابقة برصيد 18 هدفا وهو نفس رصيد وسام بن يدر مهاجم موناكو.

وحصل مبابي على لقب هداف الدوري بـ18 هدفا، وهو نفس رصيد المهاجم بن يدر، الذي حل في الوصافة، لتسجيله 3 أهداف من ركلات جزاء، بينما لم يحرز مبابي أي هدف من علامة الجزاء.

وكتب مبابي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على رسائلكم، أعتقد أن وسام يستحق الحصول على الجائزة أيضا، مكافأة لما قدمه هذا الموسم، وهو الأمر الذي حدث في البريميرليج الموسم الماضي".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز منحت ثنائي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني، ومهاجم أرسنال، بيير إيمريك أوباميانج، لقب الهداف، لتساوي الثلاثي في الرصيد التهديفي بالموسم الماضي بواقع 22 هدفا.

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