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محمود حجازي يشارك جمهوره بصور من كواليس "لما كنا صغيرين"

السبت 09/مايو/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان محمود حجازي، جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل لما كنا صغيرين، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمود، على الصورة قائلًا:"كل سنة وانت طيب ياميرو".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"احلى يحى ده ولا ايه" وأضاف آخر"احلى صورة وأحلى مسلسل فى الدنيا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"دورك هايل والله ابدعت فيه".

مسلسل لما كنا صغيرين تدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم الفنان خالد النبوي وريهام حجاج ومحمود حميدة ونسرين أمين ونبيل عيسى وكريم قاسم.

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ابطال مسلسل لما كنا صغيرين

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