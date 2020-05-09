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حمو بيكا يعلن عن طرح مهرجان "حكاية"

السبت 09/مايو/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد
أعلن نجم المهرجان الشعبي حمو بيكا، عن طرح مهرجان جديد يحمل اسم "حكاية" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".

حيث قام بنشر البوستر االدعائي للأغنية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات'انستجرام' وعلق قائلاً: "مهرجان حكاية قريباً".

يشار أن بيكا قد حصل على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد وصول الدرع له.

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